Gebrochene Dämme in Libyen waren offenbar nicht aus Zement gebaut

Darna: Mindestens einer der beiden Dämme, deren Bruch in Libyen zu einer Flutkatastrophe geführt hat, soll aus Erde und nicht aus Zement bestanden haben. Das sagte eine Expertin der Denkfabrik "International Crisis Group" und wies darauf hin, dass in der Gegend zum Beispiel ein Kontrollturm und der Abwasserkanal aus Zement noch stehen. In Libyen waren nach einem Sturmtief in der Region zwei Dämme bei der Stadt Darna gebrochen. Dabei kamen tausende Menschen ums Leben. Helfern der Vereinten Nationen ist heute der Zugang zu der schwer zerstörten ostlibyschen Hafenstadt verwehrt worden. Es habe in dem politisch zwischen Ost und West gespaltenen Land keine Erlaubnis zur Weiterfahrt der Helfer gegeben, teilte das UN-Team mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 18:45 Uhr