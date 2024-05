Gebirgsschützen aus drei Ländern kommen zu Alpenregionstreffen in Garmisch zusammen

Garmisch-Partenkirchen: Mit einem Festgottesdienst beginnt in diesen Minuten das traditionelle Alpenregionstreffen, bei dem tausende Gebirgsschützen aus Bayern, Österreich und Italien dabei sind. Nach dem kirchlichen Auftakt ziehen die Teilnehmer in ihren farbenprächtigen Uniformen durch den Ort. Auch Gäste aus der Politik werden in Garmisch-Partenkirchen erwartet - unter anderem Bayerns Landtagspräsidentin Aigner, Wirtschaftsminister Aiwanger, der Landeshauptmann von Tirol, Mattle sowie Vertreter aus Südtirol und dem Trentino. Die Gebirgsschützen treffen sich alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten. Ihre Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 10:00 Uhr