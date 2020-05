Geberkonferenz will Milliarden für Corona-Impfstoff sammeln

Politik diskutiert über weitere Lockerungen

Berlin: In Deutschland ist die Diskussion über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vollem Gange. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wollen einige Bundesländer eine Erleichterung bei den Kontaktbeschränkungen durchsetzen. In einer vorbereitenden Telefonkonferenz der Staatskanzleichefs habe es geheißen, dass Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen wieder erlaubt sein könnten - so, wie es seit heute bereits in Sachsen-Anhalt der Fall ist. Bayerns Ministerpräsident Söder, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, sagte in der ARD allerdings, davon wisse er nichts. Sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Laschet, fordert dagegen entschlossenere Lockerungen. Im Münchner Merkur rief er seine Länderkollegen auf, stärker an die Folgen der Einschränkungen zu denken. Sein Land werde bei den Kitas einen Alleingang unternehmen, sollte die Bund-Länder-Runde übermorgen keinen einheitlichen Öffnungskurs beschließen, so Laschet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.05.2020 09:15 Uhr