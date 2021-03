Geberkonferenz soll Hilfen für Jemen mobilisieren

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vor einer internationalen Geberkonferenz für die Zivilbevölkerung im Jemen hat der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms für das Bürgerkriegsland die Lage dort als "schlimmste Entwicklungskrise der Welt" bezeichnet. Wenn das Land weiter so heruntergewirtschaftet werde, werde es sehr schwer wieder aufzubauen sein, sagte er. Die UNO, die Schweiz und Schweden richten heute in Genf eine virtuelle Geberkonferenz aus, die rund 3 Milliarden Euro an internationalen Hilfen mobilisieren soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 02:00 Uhr