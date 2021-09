Geberkonferenz sammelt fast eine Milliarde Dollar für Afghanistan

Parteien streiten bei "Vierkampf" über Außenpolitik

Berlin: CSU, AfD, FDP und Linke haben ihre unterschiedlichen Ansichten in der Außenpolitik dargestellt. Der Spitzenkandidat der CSU, Dobrindt, bekräftigte in der ARD, dass die Union die Bündnisverpflichtung Deutschlands und beim Etat das Zwei-Prozent-Ziel der Nato einhalten will. Linken-Spitzenkandidatin Wissler forderte im Gegenzug erneut, die NATO aufzulösen und ein neues Militärbündnis gemeinsam mit Russland zu errichten. AfD-Spitzenkandidatin Weidel machte sich für ein gleichwertiges Verhältnis mit Russland, den USA und China stark. Sanktionen, wie sie gegen Russland in Kraft sind, seien nicht das richtige Mittel, weil das auch deutsche Unternehmen treffen würde, so Weidel. FDP-Chef Lindner hält die Gleichsetzung des Verhältnisses von China und den USA nicht für richtig. Mit den USA teile man gemeinsame Werte. Lindner will mit Russland und China nur zusammenarbeiten, solange das Menschen- und Völkerrecht eingehalten wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2021 23:00 Uhr