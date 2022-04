Geberkonferenz in Berlin sagt Moldau 700 Millionen Euro an Finanzhilfen zu

Berlin: Angesichts des Kriegs gegen die Ukraine hat eine internationale Geberkonferenz der Republik Moldau Finanzhilfen in Höhe von knapp 700 Millionen Euro zugesagt. Bundesaußenministerin Baerbock sagte nach der Konferenz in Berlin, man werde Moldau nicht allein lassen. Von diesem Treffen gehe die Botschaft aus, dass kein Land Verfügungsmasse sei oder als vermeintlicher Hinterhof Russlands dazu verdammt, auf ewig in Unfreiheit zu leben. - Proportional zur eigenen Bevölkerung hat Moldau bisher die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Nach Angaben der moldauischen Ministerpräsidentin Gavrilita sind seit Februar in dem Land mit seinen rund 2,5 Millionen Einwohnern etwa 400.000 Flüchtlinge angekommen. Etwa 100.000 sind demnach noch in Moldau. Um diese Menschen zu versorgen, versprach die Geberkonferenz, kurzfristig 71 Millionen Euro für humanitäre Hilfe bereitzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 16:00 Uhr