Geberkonferenz hat schon fünf Milliarden Euro an Zusagen

Nachrichtenarchiv - 04.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bei einer internationalen Geberkonferenz sind schon rund fünf Milliarden Euro für den Kampf gegen das Corona-Virus zusammengekommen. Die EU-Kommission hat eine Milliarde für die gemeinsame Entwicklung eines Impfstoffs, wirksamer Medikamente und Tests zugesagt. Deutschland will sich mit 525 Millionen, Frankreich mit 500 Millionen Euro beteiligen. Erklärtes Ziel der Geberkonferenz, die per Videoschalte stattfindet, sind Zusagen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. EU-Ratspräsident Michel sagte, die Corona-Krise könne nur mit weltweiter Solidarität überwunden werden. Vor allem die ärmeren Staaten bräuchten Unterstützung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2020 18:00 Uhr