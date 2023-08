Gebäudebrand löst Rauchwolke über Bayreuth aus

Bayreuth: Über das Bayreuther Stadtgebiet ist am Abend eine größere Rauchwolke gezogen. Ursache war laut amtlicher Gefahrenmitteilung ein Gebäudebrand. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, handelte es sich um einen Brand in einer Gaststätte. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr stand auch der Dachstuhl in Flammen. Drei Personen seien leicht verletzt worden. Warum das Feuer ausbrach, wird jetzt ermittelt.

