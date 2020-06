Gebäude in Bayern werden rot beleuchtet aus Solidarität mit Kulturschaffenden

Hollywood-Regisseur Joel Schumacher ist gestorben

Los Angeles: Der Hollywood-Regisseur Joel Schumacher ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens, wie seine Sprecher mitteilten. Seinen Höhenflug in Hollywood erlebte Joel Schumacher in den 1990er Jahren: Michael Douglas spielte für ihn die Rolle eines Amokläufers in "Falling Down". Es folgten die Star-besetzten Verfilmungen der John-Grisham-Bestseller "Die Jury" und "Der Klient". Außerdem übernahm er die "Batman"-Reihe von Regisseur Tim Burton.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2020 22:45 Uhr