GdP verlangt für verschärfte Grenzkontrollen bessere Ausrüstung

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, fordert zur Umsetzung der schärferen Grenzkontrollen eine technische Aufrüstung der Bundespolizei. In der Intensität, wie diese jetzt begonnen wurden, könnten die Kräfte an den Grenzen nicht monatelang durchhalten, warnte der GdP-Bereichsvorsitzende Roßkopf. Deutschland brauche endlich eine moderne, flexible Grenzpolizei, die technisch auf der Höhe der Zeit sei. Dafür müsse der Bund massiv investieren, so Roßkopf in der Augsburger Allgemeinen. Er nannte etwa Drohnentechnik oder Geräte, mit denen von außen Personen in Fahrzeugen entdeckt werden könnten. Roßkopf warnte zudem, dass es trotz aller Sensibiliät gegenüber dem Berufsverkehr und Grenzpendlern zu mehr Verzögerungen an den Grenzen kommen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 10:00 Uhr