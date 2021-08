GdP hält Corona-Grenzkontrollen für "nicht zielführend"

Müller betont Bedeutung des Erinnerns an den Mauerbau

Berlin: Anlässlich des 60. Jahrestages des Mauerbaus hat Berlins Regierender Bürgermeister Müller dazu aufgerufen, die Erinnerung wachzuhalten. Gerade jüngere Menschen ohne die Erfahrung einer geteilten Stadt könnten den Wert der Freiheit nur dadurch schätzen, dass man sich gemeinsam erinnere. Diese Rückbesinnung mache deutlich, welches Glück es bedeute, in einem Land ohne Grenzen zu leben, so Müller. Müller erinnerte auch an die Menschen, die an Mauer und Stacheldraht ums Leben gekommen sind. Er hält morgen bei den Gedenkfeierlichkeiten zum Mauerbau am 13. August 1961 im Beisein von Bundespräsident Steinmeier eine Rede.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 17:00 Uhr