GdP Bayern lehnt stationäre Grenzkontrollen weiter ab

München: Die Gewerkschaft der Polizei in Bayern lehnt mehr stationäre Grenzkontrollen weiter ab. Das machte die stellvertretende Vorsitzende der GdP Bayern, Bartel, im BR-Interview deutlich. Stationäre Kontrollen seien wegen der vielen Straßen und Wege im Grenzgebiet nur bedingt erfolgreich, stellten aber eine große Belastung für die Bevölkerung dar. Bartel findet deshalb mobile Kontrollen, also die Schleierfahndung, effektiver. Dringend nötig, so die bayerische GdP-Vize-Vorsitzende, sei aber "deutlich mehr Personal" sowohl für die Grenzpolizei als auch für die gesamte bayerische Polizei. Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann informieren sich gerade in Freilassing im Berchtesgadener Land über die Lage an den Grenzen. Hintergrund ist die gestiegene Zahl unerlaubter Einreisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 10:00 Uhr