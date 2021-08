GDL zählt Urabstimmung aus

Gesundheitspass in Frankreich tritt in Kraft

Paris: In Frankreich sind weitere Einschränkungen für Nicht-Corona-Geimpfte in Kraft getreten. So sind zum Beispiel Restaurantbesuche und lange Zugreisen nur noch vollständig Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten erlaubt. Außerdem gibt es jetzt eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal. Bis zum 15. September haben Mitarbeiter Zeit, sich impfen zu lassen. Tun sie es nicht, dürfen sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. In den vergangenen Tagen waren in Frankreich 200.000 Menschen landesweit dagegen auf die Straße gegangen. Mehr als zwei Drittel der Franzosen befürwortet jedoch die Maßnahmen. Ein digitaler Gesundheitspass wird bereits seit Mitte Juli in Kinos, Museen oder bei Großveranstaltungen verlangt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 11:00 Uhr