GDL will Details des geplanten Lokführer-Streiks bekanntgeben

Deutschland steht im Achtelfinale der Fußball-EM

München: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Achtelfinale der Europameisterschaft erreicht. Das DFB-Team spielte am Abend im strömenden Regen in München 2:2 gegen Ungarn und belegt Platz 2 in der Gruppe F. Die Tore für Deutschland schossen Kai Havertz in der 66. und Leon Goretzka in der 84. Minute - Ungarn hatte davor jeweils in Führung gelegen. Das Team von Bundestrainer Löw trifft nun am Dienstag im Achtelfinale in London auf England. - Im zweiten Abendspiel trennten sich Portugal und Frankreich ebenfalls 2:2. Damit sind auch diese beiden Mannschaften in der Runde der letzten 16. In der Gruppe E hat sich Schweden durch einen 3:2-Sieg gegen Polen den Gruppensieg gesichert. Spanien belegt nach einem 5:0 gegen die Slowakei Platz zwei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 10:00 Uhr