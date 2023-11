GDL-Warnstreik führt bereits zu zahlreichen Zugausfällen

Berlin: Im Nah- und Fernverkehr der Bahn führt der Warnstreik der Lokführer-Gewerkschaft GDL bereits zu zahlreichen Ausfällen. Wie die DB in der Früh mitteilte, fahren in einzelnen Regionen aufgrund der Streikbeteiligung teilweise gar keine Züge. Der Notfallplan des Unternehmens sei aber, so wörtlich, "stabil" angelaufen. Er sieht vor, dass rund 20 Prozent der eigentlich geplanten Fernfahrten stattfinden können. Die Bahn rät, auf alle nicht notwendigen Zugfahren zu verzichten und, wenn möglich, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Um 18 Uhr soll der Warnstreik der GDL im laufenden Tarifkonflikt enden. Die DB geht aber davon aus, dass die Auswirkungen auch morgen für die Fahrgäste noch spürbar sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 08:00 Uhr