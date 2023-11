GDL-Warnstreik bringt Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen

Berlin: Seit dem Start des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL gestern Abend ist der Fern- und Regionalverkehr bundesweit nahezu lahmgelegt. Die Deutsche Bahn rief ihre Fahrgäste dazu auf, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Der Notfahrplan für den Personenverkehr sei angelaufen, teilte der Konzern mit. Bundesweit könne allerdings weniger als jede fünfte ICE- oder Intercity-Verbindungen bedient werden. Im Regionalverkehr gibt es zumindest ein stark reduziertes Angebot. Auch der S-Bahn-Verkehr in größeren Städten ist betroffen. Mit ihrem 20-stündigen Warnstreik, der heute Abend um 18 Uhr enden soll, will die GDL Druck im aktuellen Tarifkonflikt machen. Sie fordert unter anderem, die Wochenarbeitszeit zu verringern, was die Bahn strikt ablehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2023 10:45 Uhr