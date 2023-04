GDL und Pro Bahn sehen Unionspläne zur Bahn-Aufspaltung positiv

Kurzmeldung ein/ausklappen Kämpfe im Sudan fordern immer mehr Opfer

Khartum: Die schweren Kämpfe im nordafrikanischen Sudan zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften fordern immer mehr Opfer. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden in den vergangenen Tagen mehr als 80 Menschen getötet und über 1100 verletzt. Die Krankenhäuser in der sudanesischen Hauptstadt Khartum seien inzwischen völlig überlastet. Es fehle an Blutkonserven und medizinischem Material. Wasser- und Stromausfälle erschwerten zudem den Betrieb. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich beunruhigt und forderte ein Ende der Gefechte. Diese toben seit dem Wochenende vor allem in Khartum. Dort liefern sich die regierungstreue Armee und eine paramilitärische Gruppe schwere Kämpfe. Der UN-Sicherheitsrat will sich heute mit der Lage im Sudan beschäftigen. Die Arabische Liga setzte eine Dringlichkeitssitzung an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2023 08:00 Uhr