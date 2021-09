GDL und Bahn laden zu gemeinsamer Pressekonferenz

Nachrichtenarchiv - 16.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In den Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Bahn ist offenbar Bewegung gekommen. Beide Seiten haben für 10.30 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen. Die Bahn war den Lokführern am Wochenende entgegengekommen und hatte eine zusätzliche Entgeltkomponente in Aussicht gestellt. Details sind bisher nicht bekannt. Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde am Dienstag vergangener Woche beendet. Sie drohte mit weiteren Arbeitsniederlegungen, sollte die Bahn diese Woche kein verbessertes Angebot vorlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2021 08:00 Uhr