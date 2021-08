GDL-Streik sorgt auch heute für etliche Zugausfälle

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Streikende Lokführer sorgen den zweiten Tag in Folge für zahlreiche Zugausfälle im Nah- und Fernverkehr. Wie die Bahn am Morgen erklärte, fahren auch heute nur rund 25 Prozent der Züge auf Fernstrecken. Im Regionalverkehr sollen mehr Verbindungen bedient werden, jedoch mit starken regionalen Unterschieden. Die Bahn appellierte daher erneut an die Fahrgäste, auf nicht zwingend notwendige Reisen zu verzichten. Wegen des Streiks gelten jetzt auch besondere Kulanzregelungen. So behalten bereits gebuchte Fahrkarten ihre Gültigkeit bis zum 20. August, die Zugbindung entfällt. Auch eine kostenfreie Erstattung der Zugtickets ist nach Angaben der Bahn möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 08:00 Uhr