GDL-Streik lähmt Bahnverkehr - Verdi bestreikt den Flugverkehr

Berlin: Der fünfte Arbeitskampf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer im laufenden Tarifstreit trifft erneut Millionen Fahrgäste. Nach Angaben der Bahn fährt im Fernverkehr nur etwa jeder fünfte Zug. Der Notfahrplan läuft derzeit in Bayern stabil, wie eine Bahnsprecherin erklärte. Das gelte sowohl für den Fern- und Regional- als auch für den S-Bahnverkehr. Demnach fahren die S-Bahnen in München im 20-Minuten-Takt zum Flughafen, ansonsten im Stundentakt, wie auch die meisten Linien in Nürnberg. Auf Verspätungen und Ausfälle müssen sich auch Flugreisende einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik bis Samstagfrüh aufgerufen. An mehreren Flughäfen gibt es zudem einen Warnstreik der Sicherheitskräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 15:00 Uhr