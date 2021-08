GDL-Streik im Güterverkehr beginnt in Kürze

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Güterverkehr der Deutschen Bahn beginnt in einer Viertelstunde der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL. Den Personenverkehr wird die Gewerkschaft dann ab Montagmorgen, zwei Uhr, bestreiken. Beide Ausstände sollen am frühen Mittwochmorgen um zwei Uhr enden. Wirtschaftsverbände haben gewarnt, wenn der Güterverkehr länger bestreikt werde, setze dies die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise aufs Spiel. - Es ist die zweite Streikwelle im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Bahn. Die Gewerkschaft fordert eine zweistufige Lohnerhöhung von 3,2 Prozent, eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar ebenfalls 3,2 Prozent mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und eine längere Laufzeit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 16:45 Uhr