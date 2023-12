GDL-Streik führt wieder zu zahlreichen Zugausfällen

München: Im Bahnverkehr gibt es durch den Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL erneut erhebliche Einschränkungen. Die Bahn bietet lediglich einen Notfahrplan an; ein Großteil der Zugverbindungen fällt aus oder verspätet sich. Laut der Deutschen Bahn ist Bayern besonders betroffen, denn hier seien auch noch die Folgen des starken Wintereinbruchs spürbar. Einige private Bahnunternehmen wie Go-Ahead oder Agilis meldeten jedoch, dass die meisten ihrer Züge unterwegs seien. Der Warnstreik ist bis heute Abend 22 Uhr angesetzt. Die Gewerkschaft will damit den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Sie fordert unter anderem eine verkürzte Arbeitszeit für Schichtarbeiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 13:00 Uhr