GDL setzt Streik fort - DGB übt Kritik

04.09.2021 20:00 Uhr

Berlin: Die Deutsche Bahn setzt auch am dritten Tag des Lokführerstreiks im Personenverkehr auf ihren Ersatzfahrplan. Nach Konzernangaben fahren am Wochenende rund 30 Prozent der Fernzüge. Im Regionalverkehr will die Bahn rund 40 Prozent des regulären Fahrplans anbieten. Die S-Bahnen in München und Nürnberg sollen mindestens im Stundentakt fahren. Wie die Bahn weiter mitteilte, hat seit Mittwoch jeder dritte Lokführer die Arbeit niedergelegt. Die Lokführergewerkschaft GDL will ihren Streik noch bis Dienstagfrüh fortsetzen. Kritik übte DGB-Chef Hoffmann. Er sehe es kritisch, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetze. Die GDL gehört nicht zum DGB, sondern zum Deutschen Beamtenbund.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 20:00 Uhr