GdL setzt Streik fort, Bahn lässt Urteil prüfen

Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 80

Berlin: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert in der Früh mit 80,2 an. Am Vortag hatte er bei knapp 77 gelegen und vor einer Woche bei gut 70. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages rund 14.250 Corona-Neuinfektionen - nach 12.000 Ansteckungen vor einer Woche. Bereits am Abend hatten die RKI-Experten in ihrem Wochenbericht mitgeteilt, dass die vierte Welle durch Infektionen unter jungen Erwachsenen weiter an Fahrt aufnimmt. Gleichzeitig stockt demnach die Impfbereitschaft. So stieg der Anteil der vollständig Geimpften mit rund 61 Prozent im Vergleich zur Vorwoche nur um zwei Prozentpunkte. In Ostdeutschland ist die Impfquote laut RKI am niedrigsten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 06:00 Uhr