GDL schwächt ihre Forderungen offenbar ab

München: In den Streit zwischen Bahn und Lokführern kommt offenbar Bewegung. Wie der Bayerische Rundfunk erfahren hat, unterbreitet die Gewerkschaft GDL dem Unternehmen einen Einigungsvorschlag. In ihrem Angebot bleibt die GDL bei ihrer Kernforderung nach einer 35-Stunden Woche. Allerdings soll die Arbeitszeit erst schrittweise von 2025 bis 2028 reduziert werden. Zudem sollen Lokführer freiwillig weiter 40 Stunden arbeiten können, wenn sie dafür entsprechend mehr Geld bekommen. Eine weitere Forderung ist, dass beim Schichtdienst nach jeweils fünf Tagen Arbeit mindestens 48 Stunden Ruhezeit eingeplant werden. Als Inflationsausgleich will die GDL 3.000 Euro. Sollte die Bahn auf die Forderung eingehen, könnten die Streiks laut GDL unter Umständen ausgesetzt werden. Um 18 Uhr haben die Lokführer im Güterverkehr die Arbeit niedergelegt, um 2 Uhr soll nach bisheriger Planung der Personenverkehr folgen. Angesetzt ist der Streik aktuell bis Montagabend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 21:00 Uhr