GdL ruft zum Warnstreik ab heute Abend auf

Berlin: Die Gewerkschaft GdL will den Bahnverkehr ein weiteres Mal weitgehend lahm legen. Die Mitglieder der Lokführer-Gewerkschaft sollen heute Abend ab 22 Uhr bundesweit die Arbeit niederlegen, im Güterverkehr sogar schon ab 18 Uhr. Der Warnstreik soll bis Freitagabend dauern. Die Bahn will einen Notfahrplan erstellen, die meisten Züge dürften aber ausfallen. Das gilt auch für private Bahnunternehmen wie Transdev. Laut GdL-Chef Weselsky müssen Bahnreisende danach aber bis zum 7. Januar mit keinen Streikaktionen mehr rechnen. Die GdL will kürzere Arbeitszeiten ohne Lohnabschlag durchsetzen, die Bahn lehnt das als unerfüllbar ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 02:00 Uhr