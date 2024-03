GDL ruft zu neuen Streiks bei der Bahn auf

Berlin: Im Tarifkonflikt der Bahn mit der Lokführergewerkschaft zeichnet sich weiter keine Entspannung ab. Die GDL rief am Abend zu neuen Streiks auf. Nach ihren Angaben soll der Ausstand im Personenverkehr am Dienstag um 2 Uhr nachts beginnen und am Mittwoch um 2 Uhr enden. Im Güterverkehr sollen die Arbeitsniederlegungen bereits morgen Abend um 18 Uhr beginnen und ebenfalls 24 Stunden dauern. Zuvor hatte die Bahn ein Ultimatum der Gewerkschaft verstreichen lassen, ein verbessertes Angebot vorzulegen. Zugleich lud sie für morgen zu erneuten Verhandlungen ein. DB-Personalvorstand Seiler sagte, sein Unternehmen habe sich in den vergangenen Tagen mehrfach bereit erklärt, auf Basis des von den Moderatoren vorgeschlagenen Gesamtpakets die Verhandlungen zu Ende zu führen. Dazu gehöre auch eine 36‑Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Für den Fall einer Ablehnung durch die GDL regte Seiler eine formale Schlichtung an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 20:30 Uhr