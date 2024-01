GDL ruft zu mehrtägigem Streik ab Dienstag auf

Potsdam: Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. Wie die GDL in einer Pressemitteilung erklärt hat, beginnt der Arbeitskampf für den Güterverkehr bereits am kommenden Dienstag um 18 Uhr. In der Nacht zum Mittwoch soll dann der Personenverkehr in den Ausstand gehen. Das Streikende ist dann für Montag, den 29. Januar um 18 Uhr angekündigt. In einer Mitteilung der GDL hieß es, die Deutsche Bahn habe mit ihrem dritten Angebot gezeigt, dass sie keinen Einigungswillen habe. Am Mittag ist eine Pressekonferenz geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 03:00 Uhr