GDL ruft zu erstem Warnstreik bei der Deutschen Bahn auf

München: Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn ruft die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zu einem ersten Warnstreik auf. Dieser beginnt morgen Abend um 22 Uhr und dauert bis Donnerstag um 18 Uhr. Betroffen ist laut GDL der Fern- Regional- und Güterverkehr. Aufgerufen sind dabei nicht nur Lokführer, sondern das gesamte Zugpersonal. Außerdem Beschäftigte bei der Infrastruktur - also die Fahrdienstleiter in den Stellwerken. Ob während des 22-Stunden-Streiks überhaupt noch ein Zug fährt, ist nicht sicher. Die Bahn hat bereits einen Sonderfahrplan angekündigt. Mit Hilfe möglichst langer Züge sollen im Fernverkehr wenigstens 20 Prozent des Regelangebots bedient werden. Noch während des Streiks am Donnerstag ist das zweite Treffen am Verhandlungstisch geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 18:00 Uhr