GDL rechnet mit Ergebnis der Urabstimmung Ende Dezember

Berlin: Im Tarifkonflikt mit der Bahn rechnet die Lokführergewerkschaft GDL mit einem Ergebnis ihrer Urabstimmung rund um Weihnachten. Ein Sprecher sagte, bis dahin seien weitere Warnstreiks nicht ausgeschlossen. Nach seinen Worten ist die Urabstimmung schon angelaufen. Damit die GDL in den unbefristeten Arbeitskampf eintreten kann, müssen sich mindestens 75 Prozent ihrer Mitglieder dafür aussprechen. Zuvor hatte Gewerkschaftschef Weselsky betont, dass es über die Weihnachtstage keine Streiks geben soll. Die GDL habe das noch nie getan und werde das auch in diesem Jahr nicht tun, so Weselsky in einem Interview.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 18:00 Uhr