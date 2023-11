GDL plant Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Bahn

Berlin: Nach dem Ende des Warnstreiks gibt es weitere Differenzen zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Die Bahn erklärte, dass die Verhandlungen in der nächsten Woche fortgesetzt werden sollten. Voraussetzung sei aber, dass die GDL an dem Termin nicht erneut zu Warnstreiks aufruft. Von der Gewerkschaft hieß es, man sei zu Gesprächen bereit. GDL-Chef Weselky betonte aber, die Gewerkschaft werde selbst entscheiden, wann der nächste Ausstand stattfindet. Nach seinen Worten soll es am Wochenende eine Urabstimmung über unbefristete Streiks geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 16:00 Uhr