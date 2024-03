GDL meldet Tarifeinigung mit der Deutschen Bahn

Berlin: Der Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn ist nach mehr als vier Monaten beendet. Wie die Gewerkschaft am Abend mitteilte, hat sie sich mit dem Staatskonzern auf einen Abschluss verständigt. Wie dieser aussieht, wurde nicht bekannt. Beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart und wollen erst morgen Vormittag Details nennen. Mit der Tarifeinigung sind weitere Streiks bei der Deutschen Bahn vom Tisch. Fahrgäste mussten bis zuletzt fürchten, dass auch an Ostern der Zugverkehr wieder weitgehend stillsteht. Dies war im nun beendeten Tarifkonflikt sechs Mal der Fall, was wegen stillstehender Güterzüge auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte. Bis zuletzt umstritten war die Forderung der GDL nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit für Schichtdienstler bei vollem Lohn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2024 19:45 Uhr