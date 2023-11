GDL lässt Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen

Frankfurt am Main: Bei der Bahn könnte es bald zu unbefristeten Streiks kommen. Wie die Lokführergewerkschaft GDL am Abend mitteilte, leitet sie eine Urabstimmung ihrer Mitglieder ein. GDL-Chef Weselsky erklärte wörtlich: "Wir erwarten, dass unsere Mitglieder der Hinhaltetaktik der Arbeitgeber eine eindeutige Antwort erteilen." Zuvor hatte die Bahn mitgeteilt, die Verhandlungen sollten in der kommenden Woche - wie ursprünglich vereinbart - fortgeführt werden. Voraussetzung sei aber, dass die Lokführergewerkschaft an dem Termin nicht erneut zu Warnstreiks aufrufe. Daraufhin hatte Weselsky entgegnet, man werde selbst entscheiden, wann der nächste Ausstand stattfindet. Gestern Abend endete ein erster bundesweiter Warnstreik der GDL. Dieser hatte den Nah- und Fernverkehr bei der Bahn nahezu zum Erliegen gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 20:00 Uhr