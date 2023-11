GdL kündigt Warnstreik bei der Bahn an

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GdL hat Warnstreiks in Deutschland angekündigt. Wie die Bahn am Nachmittag mitteilte, hat die GdL dem Unternehmen einen Streikbeschluss übermittelt. Darin wird offenbar kein Datum für die Arbeitsniederlegung genannt. Vertreter der Bahn und der GdL verhandeln über einen neuen Tarifvertrag; die Positionen sind noch weit auseinander. Erst gestern hatte Bundesverkehrsminister Wissing die Tarifparteien zur Mäßigung aufgerufen und vor Streiks in der Weihnachtszeit gewarnt. Die Bahn hat bereits einen Notfall-Fahrplan mit einem stark reduzierten Angebot erstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 17:00 Uhr