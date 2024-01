GDL kündigt sechstägigen Bahnstreik ab Mittwoch an

Berlin: Bahnreisende müssen sich ab Mittwoch wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Wie die Lokführergewerkschaft GDL angekündigt hat, beginnt die vierte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt übermorgen um 2 Uhr und soll bis nächsten Montag um 18 Uhr dauern - also sechs Tage. Im Güterverkehr soll der Ausstand schon morgen Abend losgehen. Das jüngste Angebot der Bahn vom letzten Freitag bezeugt laut GDL, dass die Bahn nicht einigungswillig sei. Die Bahn nannte es "absolut unverantwortlich", nach einem neuen Angebot nicht wieder an den Verhandlungstisch zurückzukommen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF kritisierte Bundesverkehrsminister Wissing das Vorgehen der Gewerkschaft. Er habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung, diese nehme zunehmend destruktive Züge an. Er glaube auch nicht, dass sich die GDL mit diesem Stil einen Gefallen tue, so Wissing.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 09:15 Uhr