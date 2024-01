GDL kündigt neue Streiks bei der Deutschen Bahn an

München: Die GDL wird in der nächsten Woche die Deutsche Bahn für mehrere Tage bestreiken. Das hat der Bayerische Rundfunk soeben erfahren. Demnach startet die Aktion am Dienstagabend zunächst beim Güterverkehr. In der Nacht zu Mittwoch soll dann ab 2 Uhr auch der Personenverkehr hinzukommen. Der Streik soll bis Freitag um 18 Uhr gehen. Vor Weihnachten hatten 97 Prozent der GDL-Mitglieder für einen Streik gestimmt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 555 Euro mehr im Monat und eine abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von einem Jahr. Knackpunkt der Gespräche war bislang aber die Kernforderung nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 19:00 Uhr