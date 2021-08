GDL kündigt neue Streiks ab 21. August an

Robert Koch-Institut spricht vom Beginn der vierten Corona-Welle

Berlin: Deutschland befindet sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts am Beginn der vierten Corona-Welle. So habe sich der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in den letzten Monaten kontinuierlich erhöht, innerhalb der vergangenen Woche von vier auf sechs Prozent, so die Wissenschaftler. Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen steige seit Wochen kontinuierlich an. Sie liegt heute bei 48,8 - gestern lag der Wert noch bei 44,2. Vize-Kanzler Scholz hat sich trotz steigender Zahlen gegen einen erneuten Lockdown ausgesprochen. Wer sich schützen will, könne sich impfen lassen, so Scholz in einem Interview. Wer auf diesen Schutz verzichtet, könne nicht erwarten, dass die gesamte Gesellschaft noch einmal solch einschneidende Maßnahmen mitträgt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 09:00 Uhr