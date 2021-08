GDL kündigt neue Streiks ab 21. August an

Nachrichtenarchiv - 20.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschen in Deutschland müssen sich auf neue Bahnstreiks einstellen. GDL-Chef Weselsky kündigte vor Kurzem Arbeitsniederlegungen der Lokomotivführer ab dem 21. August ab 02.00 Uhr an. Enden wird die Aktion laut Weselsky am 25. August ebenfalls um 02.00 Uhr. Der Güterverkehr wird bereits ab morgen 17 Uhr bestreikt. Den Personenverkehr trifft es dann ab Montag 2 Uhr morgens. Für die Steiks verantwortlich machte der GDL-Chef die starre Haltung des Arbeitgebers Deutsche Bahn. Weselsky sagte eine Umverteilung bei der Bahn von oben nach unten dürfe es nicht länger geben. Die GDL fordere weiter eine gerechte Lohnerhöhung, eine Corona-Prämie sowie den Schutz der Betriebsrenten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 12:00 Uhr