GdL kündigt erneuten Bahnstreik ab heute Abend an

Berlin: Die Lokführer-Gewerkschaft GdL hat einen weiteren Warnstreik angekündigt. Er soll heute Abend um 22 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern, im Güterverkehr noch länger. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass schon ab 18 Uhr Einschränkungen gibt. Sie will einen Notfahrplan anbieten, trotzdem dürften die meisten Züge am Freitag ausfallen. Auch private Bahnunternehmen wie die Bayerische Regiobahn sind vom Streikaufruf betroffen. Bahn-Personalvorstand Seiler sagte, ein Streik so kurz nach Wintereinbruch sei verantwortungslos. In Bayern sind nach dem Schneefall vom Wochenende immer noch Bahnstrecken gesperrt. GdL-Chef Weselsky sagte, bis zum Ende der Weihnachtsferien am 7. Januar werde es keine weiteren Streikaktionen mehr geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 01:00 Uhr