GDL kündigt eintägigen Warnstreik bei der Bahn ab morgen Abend an

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Warnstreik bei der Deutschen Bahn angekündigt. Er soll morgen um 18 Uhr im Güterverkehr beginnen und um 22 Uhr im Personenverkehr. Das hat der Bayerische Rundfunk erfahren. Das Ende des Ausstands ist dann am Freitag um 22 Uhr. Fahrgäste müssen deutschlandweit mit erheblichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Die GDL begründete den Warnstreik damit, dass sich die Arbeitgeberseite nicht bewege. Die Bahn sei nicht bereit, den Beschäftigten die ihnen zustehende Wertschätzung zukommen zu lassen. Das Management der Bahn kritisierte die angekündigten Arbeitsniederlegungen. Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streike die GDL für unerfüllbare Forderungen, so Personalvorstand Seiler. In den aktuellen Tarifverhandlungen ist vor allem die GDL-Forderung nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit bei gleichem Lohn umstritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 20:00 Uhr