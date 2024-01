GDL kündigt Bahnstreik von Mittwoch bis Freitag an

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft zu mehrtägigen Streiks bei der Bahn auf. Wie die GDL mitteilte, beginnt der Ausstand im Personenverkehr in der Nacht auf Mittwoch und endet am Freitag um 18 Uhr. Ab Dienstagabend will die GDL schon den Güterverkehr bestreiken. Die Deutsche Bahn rechnet mit "massiven Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb. Sie hat mittlerweile angekündigt, gegen den Streik gerichtlich vorzugehen. Man werde einen entsprechenden Eilantrag auf einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main einreichen, teilte das Unternehmen mit. Kernforderung der GDL ist eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Das Unternehmen hatte zuletzt eine Option auf kürzere Arbeitszeiten bei weniger Gehalt angeboten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 21:00 Uhr