GDL kündigt Bahnstreik von Mittwoch bis Freitag an

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft zu mehrtägigen Streiks bei der Bahn auf. Wie die GDL mitteilte, beginnt der Ausstand im Personenverkehr in der Nacht auf Mittwoch und endet am Freitag um 18 Uhr. Ab Dienstagabend will die GDL schon den Güterverkehr bestreiken. Kernforderung der Gewerkschaft ist eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hatte zuletzt eine Option auf kürzere Arbeitszeiten bei weniger Gehalt angeboten. Wie sich der Lokführerstreik auf den Bahnverkehr auswirkt, ist noch nicht abzusehen. In der Regel versucht die Bahn, mit einem Notfahrplan möglichst viele Verbindungen anzubieten. Im laufenden Tarifstreit hatte sich die GDL bei ihren Mitgliedern bereits vor Weihnachten grünes Licht für längerfristige Streiks geholt. GDL-Chef Weselsky hatte angekündigt, Reisende müssten ab dem morgigen 8. Januar mit härteren Aktionen rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 20:00 Uhr