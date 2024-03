GDL hat Tarifeinigung mit Bahn erzielt - Details noch unklar

Berlin: Die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt. Das hat die GDL vor wenigen Minuten mitgeteilt. Weitere Streiks sind damit abgewendet. Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Vermittlung und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Verhandlungen. Wie die Tarifeinigung aussieht, wollen beide Seiten erst morgen Vormittag bekannt geben. Für heute Abend wurde Stillschweigen vereinbart. Besonders umstritten war die Forderung der GDL nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Bahnreisende mussten bis zuletzt befürchten, dass auch an Ostern gestreikt wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2024 19:15 Uhr