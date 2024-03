GDL hat Tarifeinigung mit Bahn erzielt - Details noch offen

Berlin: Die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt. Das hat die GDL am Abend mitgeteilt. Bahnreisende müssen damit an Ostern keine Streiks mehr befürchten. Sechs Mal hatte die Gewerkschaft zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen und so den Zugverkehr deutschlandweit immer wieder zum Erliegen gebracht. Dies hatte auch für die Wirtschaft drastische Folgen, weil viele Unternehmen wegen fehlenden Nachschubs die Produktion drosseln mussten. Der Tarifkonflikt galt als festgefahren. Auch Vermittler konnten beide Seiten nicht zu einer Einigung bewegen. Wie die Verständigung nun aussieht, wollen beide Seiten erst morgen Vormittag bekannt geben. Für heute Abend wurde Stillschweigen vereinbart. Besonders umstritten war die Forderung der GDL nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 03:00 Uhr