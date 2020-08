GDL fordert mehr Rechte für Zugbegleiter zu Durchsetzung von Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert mehr Rechte für Zugbegleiter, damit sie die Maskenpflicht besser durchsetzen können. GDL-Chef Weselsky kritisierte in einem Zeitungs-Interview, dass in Zügen zwar die Maskenpflicht gelte, die Deutsche Bahn das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aber bisher nicht in ihren aktuellen Beförderungsbedingungen festgeschrieben habe. Damit gehöre die Maskenpflicht nicht zum Hausrecht. Weselsky sagte, dadurch seien dem Personal letztlich die Hände gebunden und Zugbegleiter gerieten zwischen die Fronten. Zugleich verwies er auf ein höheres Infektionsrisiko für die Mitarbeiter, wenn sie auf Fahrgäste ohne Maske treffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.08.2020 09:15 Uhr