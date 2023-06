GDL fordert Lohnplus von 555 Euro

Meldungsarchiv - 05.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihre Forderungen für die für Herbst anstehenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn veröffentlicht. Die Arbeitnehmervertreter fordern für ihre Beschäftigten 555 Euro mehr Lohn für alle Entgeltgruppen. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG möchte ein Lohnplus von 640 Euro, hat aber auch mehr Mitarbeiter in den unteren Lohngruppen. Außerdem verlangt die GDL die Rückkehr zur 35-Stunden-Woche. Wer 40 Stunden pro Woche arbeiten wolle, so die Gewerkschaft, könne das auch tun, dann bei entsprechendem Lohnausgleich. Desweiteren stehen die steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie und ein Plus von 5 Prozent bei der betrieblichen Altersvorsorge auf dem GdL-Forderungszettel sowie eine sogenannte fünf-Schichten-Woche. Hier soll bereits nach fünf Diensten eine Ruhezeit von 48 Stunden verpflichtend sein, statt wie bisher erst nach sechs Diensten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2023 14:00 Uhr