GDL erklärt Tarifgespräche mit der Bahn für gescheitert

Berlin: Kunden der Deutschen Bahn müssen sich auf weitere Streiks einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL erklärte die Tarifgespräche mit dem Unternehmen am Mittag für gescheitert und kündigte weitere Arbeitsniederlegungen an. GDL-Chef Weselsky sagte, mit der Bahn seien derzeit keine Kompromisse zu finden. Man sei nicht auf Kernforderungen der Gewerkschaft eingegangen. Weselsky kündigte weitere Streiks an, nannte aber keinen Termin für einen Ausstand. Die Bahn kritisierte die Ankündigung der Gewerkschaft. Personalvorstand Seiler sagte, die GDL wolle "mit dem Kopf durch die Wand". Nach seinen Worten hat die Bahn der GDL einen sogenannten "Weihnachtsfrieden" vorgeschlagen, bei dem zwischen dem 15. Dezember und dem 7.Januar nicht gestreikt werde. Die Lokführergewerkschaft sei dazu aber nicht bereit gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 15:00 Uhr