GDL-Chef Weselsky will keine unbefristeten Streiks

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL will die angekündigten Streiks nicht unbefristet andauern lassen. Dies wäre mit Blick auf die Kunden und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung, sagte GDL-Chef Weselsky. Er kündigte Streiks von drei bis maximal fünf Tagen an. Weselsky bestätigte zudem, dass es bis zum 7. Januar keinen Ausstand der Lokführer geben werde. Die Reaktion der Konzernspitze bezeichnete Weselsky als unverschämt. Das Unternehmen hatte erklärt, auf einen Streik vorbereitet zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 12:00 Uhr