GDL-Chef Weselsky schließt unbefristete Streiks bei der Bahn aus

Berlin: Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky, hat unbefristete Streiks bei der Bahn ausgeschlossen. Er sagte im Deutschlandfunk, die Wirksamkeit der Maßnahmen sei auch so für jeden erkennbar. Gestern hatten sich die Mitglieder der GDL in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für härtere Arbeitskampfmaßnahmen im aktuellen Tarifkonflikt ausgesprochen - damit wären auch unbefristete Streiks möglich. Weselsky kündigte neue Streiks ab dem 8. Januar an, sollte sich die Deutsche Bahn - so Weselsky wörtlich - "nicht besinnen". Er sieht den Bahnvorstand in der Pflicht, ein neues Angebot vorzulegen. Laut Weselsky muss dabei die Absenkung der Arbeitszeit im Vordergrund stehen wie auch der Tarifvertrag für die Fahrdienstleiter und der Rahmentarifvertrag für die Fahrzeuginstandhaltung. Die Gewerkschaft hatte Ende November die Gespräche mit dem Konzern für gescheitert erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 09:00 Uhr