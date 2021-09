GDL-Chef Weselsky macht Bahn schwere Vorwürfe

DFB-Elf schlägt Armenien 6:0

Stuttgart: Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in ihrem zweiten Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick den zweiten Sieg eingefahren. Vor rund 18.000 Zuschauern in Stuttgart fertigten die DFB-Herren Armenien mit 6:0 ab. Mit dem Sieg kletterte das deutsche Team an die Spitze seiner Gruppe in der WM-Qualifikation und ist auf Kurs für das Turnier in Katar nächstes Jahr. Am Mittwoch spielt die DFB-Elf in Reykjavik gegen Island.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 06:00 Uhr